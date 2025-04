Luigi Mennella: “Ci è mancata lucidità, ora serve solo restare tranquilli”

Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Costa d’Amalfi, l’Ischia Calcio incassa un punto che lascia l’amaro in bocca. In panchina, al posto dello squalificato Antonio Foglia Manzillo, c’era Luigi Mennella, ex portiere gialloblù e oggi nello staff tecnico. A fine gara, Mennella ha commentato con lucidità e autocritica la prestazione della squadra, parlando di nervosismo, mancanza di lucidità e reazione del pubblico.

Hai sostituito mister Antonio Foglia Manzillo, squalificato, e oggi sei stato tu a guidare la squadra dalla panchina. Uno a uno il risultato finale: siete andati sotto, poi siete riusciti a pareggiare. Tante occasioni, tante situazioni… Che partita è stata?

“Sicuramente non è stata una bella partita da parte nostra. L’avevamo preparata in un certo modo, forse anche in maniera diversa da come poi è andata. Il campo ha detto questo, ma onestamente abbiamo concesso troppo a una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato, e questo non ce lo potevamo permettere. Comunque non abbiamo perso, portiamo a casa un punto. Ora pensiamo alla partita di giovedì e vediamo di chiudere il discorso salvezza il prima possibile”.

Paradossalmente, oggi i migliori in campo sono stati i portieri, da una parte e dall’altra. Tu che sei un ex portiere, che idea ti sei fatto?

“Sì, è vero. Abbiamo avuto delle occasioni noi, ma anche loro, sia nel primo che nel secondo tempo. Alfonso è stato bravo a tenerci in partita, ma purtroppo abbiamo rischiato un po’ troppo. Quando i portieri fanno tanti interventi, significa che la partita non è stata proprio bellissima… perché poi, in fondo, palle limpide ce ne sono state poche, sia da una parte che dall’altra”.

Nel secondo tempo avete provato a cambiare l’inerzia con diversi cambi.

Al di là del gol, cosa è mancato secondo te, soprattutto dal punto di vista del gioco?

“Come hai detto tu, è mancato qualcosa. Io credo sia mancata lucidità, la tranquillità per andare a cercare la vittoria. Soprattutto nel primo tempo eravamo troppo frenetici, sbagliavamo anche le giocate più semplici. Questo nervosismo ha influito sulle scelte e non ci ha permesso di trovare le giuste soluzioni. Non siamo riusciti a fare quello che serviva, e questo ha compromesso il risultato”.

Di solito ricevete tanti applausi, oggi invece sono arrivate contestazioni forti da parte dei tifosi. Tu che questa maglia l’hai indossata per tanti anni, come vivi questo momento? E soprattutto, come lo vive la squadra dal punto di vista psicologico?

“È normale che i tifosi siano arrabbiati. Probabilmente si aspettavano – e giustamente – un altro tipo di risultato. In momenti così bisogna restare tranquilli, anche perché nulla è ancora compromesso. Anche i tifosi devono cercare di restare calmi, però è comprensibile la loro rabbia dopo una prestazione del genere. Si aspettavano qualcosa in più, e ci sta”.

Una battuta sui portieri. Oggi non è arrivata la rete da parte di Rizzuto, ma continua a essere tra i protagonisti. Come lo vedi questo ragazzo?

“Sta dimostrando domenica dopo domenica di essere un giocatore importante. Non c’è nulla da dire: si impegna sempre in allenamento, come tutti gli altri, e poi raccoglie in partita quello che semina durante la settimana. Sta facendo bene, speriamo che riesca a mantenere questo rendimento fino alla fine del campionato”.