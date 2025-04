Olympic Judo Forio alla ribalta internazionale: Di Maio tra i primi 10 all’European Cup!

Cala il sipario sull’European Cup Junior 2025 di Lignano con un buon risultato per la Olympic Judo Forio.

Ci scrivono: “Un’altra lunga trasferta che insegna, si perché da queste migliaia di km percorsi si possono costruire grandi successi. Chiude quest’avventura l’atleta foriano categoria +100 chilogrammi Di Maio Christian nei primi 10, chiudendo così la costante e puntuale presenza della società agli appuntamenti più prestigiosi del judo nazionale ed internazionale. In due giorni quasi due mila chilometri fatti, dopo quelli della settimana scorsa per Andria Bari e poi Napoli, dallo staff dell’Olympic Judo Forio per far sognare i ragazzi della nostra fantastica isola. Un giorno questi ragazzi potranno dire che, grazie al judo foriano del tecnico Maurizio Bianculli, hanno provato emozioni indelebili.”

“Facciamo delle sconfitte benzina mettendo sulla bilancia le vittorie e le sconfitte sempre allo stesso livello”, queste le parole del tecnico della società che con la solita umiltà che lo ha contraddistinto negli anni, già si prepara per le finali di fine mese a Napoli della Coppa Italia A2 Fijlkam, che con ben 6 atleti qualificati la settimana scorsa nel capoluogo campano resta una delle realtà sportive, oltre che judoistiche, tra le più promettenti per la crescita sana dei giovani dell’isola. Il prossimo fine settimana sarà presentato il Summer Camp Memorial Adriana Serpico 2025 che ormai arriva alla sua 9^ edizione, diventando uno dei più longevi appuntamenti di judo a livello nazionale Fijlkam. Presentazione che verrà fatta in occasione degli esami di passaggio di cintura per gli oltre 100 tesserati FIJLKAM della società. Sarà il tecnico Mimmo D’Angelo ad esaminare i giovanissimi atleti, punto di riferimento ma soprattutto Amico della grande famiglia Olympic judo Forio che ovviamente non è voluto mancare alla trasferta di Lignano per seguire il “pezzo pesante” della società. Nell’occasione è dovuto il grosso in bocca al lupo al neo eletto presidente del Comitato FIJLKAM Campania Antonio Bracciante e al neo eletto presidente settore Judo Campania Olindo Rea, augurando loro un bun lavoro e che sicuramente saranno ospiti in occasione dell’evento Summer Camp di fine giugno a Forio.