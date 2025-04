Sabato 12 Aprile la Via Crucis di Panza

Anche quest’anno, come ormai da tradizione consolidata, Panza, diventa la Gerusalemme dell’isola di Ischia, almeno per un giorno.Domani sera torna la VIA CRUCIS VIVENTE, la rappresentazione sacra della Passione di Cristo, organizzata in sinergia dalla Parrocchia di S. Leonardo e dalla Compagnia Teatrale San Leonardo, con il patrocinio del Comune di Forio.

La novità di quest’anno è rappresentata da un’aggiunta importante all’inizio della manifestazione: verrà infatti rappresentato anche l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, prima di vivere i momenti successivi della Passione e Morte di Cristo, a partire dall’ultima Cena con i suoi apostoli.

L’appuntamento è per domani, Sabato 12 aprile 2025, a partire dalle ore 20.30 a partire da Piazza San Leonardo per raggiungere poi il Piazzale Don Crisroforo Di Scala (antistante Ristorante Cenerentola), da qui la rappresentazione si snoderà nuovamente lungo Via M° Impagliazzo e Piazza San Leonardo, prima di raggiungere la Chiesa di San Gennaro per rivivere la Crocifissione di Cristo.