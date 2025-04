Rosario Caruso si dimette: dopo 24 anni lascia il Consiglio Comunale di Serrara Fontan

Una pagina importante della politica locale si chiude con le dimissioni di Rosario Caruso, storico vice sindaco ed ex sindaco del Comune di Serrara Fontana. Dopo 24 anni di ininterrotta attività amministrativa, Caruso ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, comunicandolo ufficialmente nelle scorse ore.

«Ho protocollato le mie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale», scrive Caruso in una nota pubblica che ha il sapore di un commiato sentito e autentico. «Una scelta ponderata, maturata in quest’ultimo anno e nata dalla presa d’atto che nel percorso di vita bisogna anche saper cambiare l’ordine delle priorità».

Una riflessione personale, ma anche politica, che lascia trasparire il peso di una decisione non facile, frutto di un lungo processo interiore. «In quest’ultimo anno penso di non essere riuscito ad amministrare come sempre fatto e per me, che sono abituato a dare il massimo, è diventato ormai logorante. Ho bisogno di una pausa», ha scritto, sottolineando quanto l’impegno amministrativo, portato avanti sempre con dedizione, possa diventare anche una sfida personale sul piano umano e familiare.

Caruso, figura di riferimento nella politica isolana, ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi anni lo hanno accompagnato nel suo cammino: «Ringrazio gli amministratori in carica, in primis il Sindaco, per aver compreso la mia scelta e avermi manifestato appoggio e gratitudine. Ringrazio i dipendenti comunali per il lavoro che svolgono nell’ambito delle loro funzioni e nell’interesse pubblico. Ringrazio, con profonda commozione, tutti gli elettori e tutti coloro che, a vario titolo, in questi lunghi anni hanno riposto in me la loro fiducia».

Rosario Caruso è una figura che ha profondamente segnato la vita amministrativa di Serrara Fontana, contribuendo alla crescita e al cambiamento del Comune montano.

In seguito alle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente, è Michela Pettorino la prima dei non eletti a subentrare in Consiglio comunale. Una giovane presenza che porta con sé nuove energie e che sarà chiamata a raccogliere un’eredità importante.

Con queste dimissioni si chiude un capitolo, ma non necessariamente una storia. In molti si chiedono se per Rosario Caruso si tratti di un addio definitivo alla politica o solo di un arrivederci…