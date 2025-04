Il Liceo Buchner ai Mondiali di Fisica. Presentata la squadra italiana per l’IYPT 2025

È ufficiale: l’Italia ha scelto i suoi migliori giovani talenti per rappresentarla all’edizione 2025 dell’IYPT, il Torneo Internazionale dei Giovani Fisici, che si terrà a Lund, in Svezia, nella prima settimana di luglio. Tra i protagonisti anche il Liceo Statale “Giorgio Buchner” di Ischia, che schiera ben tre studenti nella squadra nazionale.

L’IYPT, noto anche come “Coppa del Mondo di Fisica”, è una prestigiosa competizione internazionale a squadre rivolta a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Ogni anno, una commissione di esperti prepara 17 problemi scientifici aperti, pubblicati all’inizio dell’anno scolastico. Da quel momento, i partecipanti iniziano un lungo e rigoroso percorso di ricerca: progettano e conducono esperimenti, analizzano dati e formulano modelli, proprio come veri ricercatori.

La selezione italiana, durata sei mesi, ha visto confrontarsi decine di aspiranti fisici provenienti da tutta la penisola. Solo cinque ce l’hanno fatta ad entrare nella squadra nazionale che parteciperà all’IYPT 2025, e tre di loro sono studenti del Liceo Buchner. Ecco i nomi dei selezionati: Angela Esposito, Pierluigi Trani e Giovanni Calise dal Liceo Statale “G. Buchner” di Ischia e Maia Nicodemi e Luigi Ruggiero Gallo dal Liceo Statale “G. Mercalli”, Napoli.

Il torneo non è una semplice gara accademica, ma una vera simulazione del processo scientifico: i team discutono i risultati dei propri esperimenti sotto forma di dibattiti pubblici, in cui ricoprono i ruoli di Cronista, Avversario e Revisore, difendendo e criticando le soluzioni proposte in un confronto tecnico valutato da una giuria internazionale.

Le squadre hanno totale libertà metodologica nel risolvere i quesiti, purché rimangano entro i limiti del problema. Questo aspetto favorisce approcci originali e creativi, rendendo il torneo un’esperienza formativa unica. Come recita uno dei motti dell’IYPT: “Non c’è una risposta giusta, ma ci sono buone spiegazioni”.

Il prossimo impegno per la nazionale italiana sarà un torneo di allenamento che si terrà la prossima settimana a Salonicco, in Grecia, tappa cruciale per affinare la preparazione in vista della competizione mondiale di luglio.

Grande l’orgoglio per il Liceo Buchner, che conferma la qualità del suo indirizzo scientifico e del lavoro svolto dai tutor che accompagnano gli studenti in questo impegnativo percorso. “Noi ci siamo!” – si legge nel messaggio diffuso dall’istituto, che ora guarda con entusiasmo a Lund e al sogno di una medaglia.

L’IYPT non è solo una competizione, ma un’esperienza educativa riconosciuta a livello mondiale. Nel 2013, l’evento ha ricevuto la Medaglia dell’Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata (IUPAP), a testimonianza del suo impatto positivo sull’educazione scientifica e sullo sviluppo del pensiero critico tra le nuove generazioni. Con questa squadra, l’Italia si presenta pronta e determinata. In bocca al lupo ai nostri giovani fisici!

L’edizione 2024. L’Italia “miglior squadra debuttante del torneo

L’edizione 2024 del Torneo Internazionale dei Giovani Fisici, la 37ª nella storia della competizione, si è svolta a Budapest, dal 10 al 17 luglio, ospitata congiuntamente dall’Università Eötvös Loránd, dall’Università di Tecnologia ed Economia di Budapest, dalla Roland Eötvös Physical Society e da Bosch. Il team di Singapore ha conquistato il gradino più alto del podio con una prova impeccabile, totalizzando 50,1 punti e staccando nettamente le avversarie. Ucraina e Polonia hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto con un distacco minimo di 0,3 punti (38,6 e 38,3), mentre Taipei cinese ha occupato l’ultima posizione della finale.

Anche l’Italia ha lasciato il segno: alla sua prima partecipazione ufficiale nella storia dell’IYPT, la nazionale composta da Aniello Di Masso, Angela Esposito, Myriam Formisano (Liceo G. Buchner di Ischia), Marco Ragozzino (Liceo A. Gatto di Agropoli) e Mario Miale (Liceo G. Mercalli di Napoli), ha conquistato un prestigioso 29° posto, distinguendosi come miglior squadra debuttante del torneo. Un risultato storico, frutto di dieci mesi di lavoro intensivo e della guida dei docenti Raffaele Campanile e Gianmarco Sasso presso il Liceo Buchner, che conferma la crescita dell’Italia in questo panorama competitivo e altamente formativo.