Ricostruzione privata. Conference-call il 23 novembre per individuare gli edifici su cui avviare una ricostruzione diretta

Sisma e ricostruzione privata. Nuova call conference il 23 novembre con i comuni del Cratere. Si tratta dei temi afferenti la Ricostruzione privata, ex art. 20, comma 2, lettera a) decreto legge n.109 del 28 settembre 2018_ Ricognizione edifici assoggettabili ad attuazione diretta.

La convocazione per il giorno 23 novembre alle ore 10:00 in via telematica attraverso la piattaforma Skype per la presentazione delle attività di ricognizione effettuate dalla struttura commissariale, ed ancora in itinere, con il supporto dei comuni, per l’individuazione preliminare degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nei tre comuni interessati, per i quali si potrebbe avviare una diretta e immediata attività di riparazione. Indispensabile anche la partecipazione dei tecnici comunali che a vario titolo si occupano della ricostruzione post sisma.