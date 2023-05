Quell’utilissima passerella che poi tale non sarebbe stata | #4WD

A volte capita che, allorquando mi accingo a scrivere questo simpatico appuntamento quotidiano con Voi che ancora mi appassiona tantissimo, i ritmi forsennati di un’intera giornata mi portino a momenti, come mentre sto scrivendo, in cui non ho ancora l’argomento giusto a portata di mano. Ed ecco che mi giunge propizio il sollecito del Direttore, il quale dovendo chiudere progressivamente l’impaginato per la stampa del cartaceo, mi sollecita via WhatsApp ma, nel contempo, mi fa da pungolo per trovare la soluzione.

Eccola, la soluzione: la Meloni in Emilia Romagna.

Chissà quanti sinistrorsi di casa nostra staranno malignando, pubblicamente o in cuor loro, sul fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia tornato anticipatamente dal G7 per recarsi sui luoghi del disastro, quando invece ad Ischia non lo ha fatto. Vero?

Ebbene, vanno ricordate due cose non da poco.

In primis, l’Emilia Romagna non è un’isola, ma una regione italiana, che al momento dopo questa vicenda, secondo l’ultimo bollettino ufficiale (fonte TgCom24), “conta poco più di ventitremila persone evacuate e 14 vittime accertate. La conta dei danni si estende a 5000 interventi solo dei Vigili del Fuoco dallʼinizio dellʼemergenza, 622 strade chiuse o semichiuse e 1000 frane di cui 305 che interessano 54 comuni. Sono ancora decine i paesi invasi dallʼacqua e dal fango.” E nelle vicinanze di Ravenna -aggiungo io- si è creato addirittura un lago artificiale che minaccia seriamente la sicurezza della città.

E se non bastasse questo a dimostrare che Ischia, per quanto importante nel panorama geo-turistico nazionale e internazionale, non è sempre il centro del mondo, andrebbe anche ricordato che più ministri del Governo sono stati ad Ischia nei primi giorni post-frana, ma che quando essi avevano annunciato che la Meloni sarebbe giunta sull’Isola per i funerali delle vittime, si è data la precedenza alla pur rispettabile volontà dei familiari di “evitare passerelle”, privando inopinatamente l’intera comunità di un momento di ulteriore presa di coscienza da parte della Premier di quel che di grave era accaduto a Casamicciola e di quanto all’Isola intera stesse per costare.

E per ora non andrò oltre!