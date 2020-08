Progetto E…state con noi a Forio – la modulistica

Di seguito il link per scaricare l’avviso e il modello per presentare l’istanza per la partecipazione ai Centri Estivi che rientrano nel progetto “E….state con noi a Forio”.

⤵️

https://www.comuneforio.it/forio/index.php/2020/08/14/avviso-pubblico-progetto-estate-con-noi-a-forio/

➡️TERMINE PER PRESENTARE LE DOMANDE

Le istanze per l’assegnazione dei buoni, devono essere redatte su apposito modulo (allegato A) e devono essere presentate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.forio.na.it (si precisa che la pec è abilitata solo a ricevere messaggi da indirizzi pec), o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Forio in via G. Genovino n. 9 , precisando che per quanti hanno già presentato manifestazione di interesse, la domanda va perfezionata entro e non oltre il giorno 17.08.2020 al fine di elaborare una prima graduatoria dei beneficiari, stante l’imminenza dell’avvio delle attività, mentre le ulteriori istanze degli interessati potranno pervenire entro e non oltre il 20 agosto 2020 alle ore 14:00, nell’oggetto andrà indicata la dicitura “Istanza per buono per centro estivo”, allegando i seguenti file in formato pdf (in caso di trasmissione a mezzo pec).

– copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

– certificazione ISEE in corso di validità

– eventuale L. 104/92 del minore per cui viene presentata istanza