Passato e presente | #4WD

ISCHIA – Casamicciola, 8 agosto: “Non bastano i fanghi radioattivi, ora anche le bibite. L’ultima è costituita da acqua delle fonti di San Romano e vino secco di Ischia, in parti uguali, con alcune gocce di bitter. La chiamano “Sprizz”, un bel nome, peccato si tratti solo di acqua e vino. Piace ai giovani. Le signore dell’aristocrazia napoletana, tra una partita a minigolf e un bagno in piscina, preferiscono succo di pomodoro con wodka.”

Questo ritaglio di giornale (credo anni ’60) è stato pubblicato l’altro ieri sul gruppo WhatsApp dei miei cugini e testimonia ancora una volta, ammesso ce ne fosse stato bisogno, quanto Ischia facesse tendenza nei bei tempi. Non basta la Sambuca di Luigi Manzi, liquore concepito e sperimentato a Casamicciola nel 1851 prima della grande diffusione firmata Molinari; o come gli spaghetti alla Puttanesca ad opera di Sandro Petti nel mitico “’O rangio fellone” a Punta Molino, quando la dolce vita romana, grazie alla impareggiabile intraprendenza del noto architetto si trasferiva in blocco dalle nostre parti; o, ancora, come il mito della “acqua pazza”, sorto nel dopoguerra dalla necessità delle famiglie povere di inventarsi un brodetto di pesce ricavato dalla bollitura in acqua, qualche pomodoro e pochi odori, dei “murzilli” (avanzi di esca -ndr) gentilmente offerti da pescatori magnanimi alla fine della vendita giornaliera; per non dimenticare, giungendo ai giorni nostri, l’imitatissimo “Rucolino” di Ischia Sapori. Anche lo Spritz, oggi l’aperitivo per eccellenza di un pubblico estremamente variegato quanto a età ed estrazione, che col tempo ha perso una zeta e guadagnato una tì nel modo di scriverlo, sembra aver avuto una genesi tutta nostrana, integrandosi così a tutti gli effetti nel panorama di quelle unicità che ci appartengono da sempre e che, ancora oggi, non riusciamo a valorizzare in alcun modo.

La parte migliore del nostro passato continua ad incrociarsi con un presente che, impietosamente, le volta le spalle.