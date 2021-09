Parcheggio della Siena: ora basta! |#4WD

Adesso la vicenda del parcheggio della Siena ha raggiunto livelli stucchevoli. Il fatto che i cittadini si siano legittimamente rivolti ad un legale (peraltro di altissimo livello) per avere contezza di eventuali varianti al progetto originario e che la proprietà del cantiere, unitamente ai progettisti, stia facendo di tutto per impedire l’accesso agli atti all’insegna di motivazioni che paiono tutt’altro che plausibili, ci riporta a momenti e metodi ormai inaccettabili in un paese civile.

Ma la cosa più grave è che questo genere di discussioni allontanano l’attenzione della gente dal problema reale: in quel cantiere le maestranze impiegate sembrano tuttora pochissime e, col beneficio dell’inventario derivante dalla mia personale incompetenza da “non tecnico”, mi chiedo quale sia, al momento, il termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori. Così come mi piacerebbe sapere se corrisponde al vero il fatto che l’ultimo dei piani sotto terra sarebbe tutt’altro che immune dal rischio allagamento, al punto che nelle strategie della proprietà -secondo le solite voci di popolo- le tariffe per parcheggiare sarebbero di gran lunga più a buon mercato di quelle dei livelli superiori.

Lo ripeto ancora una volta, ma solo per chi non ha buona memoria: in una chiave di riassetto del territorio e della viabilità del centro storico e dintorni, quel parcheggio va ultimato e anche rapidamente, in un modo o nell’altro. Sarà il tempo a dimostrare se potrà rivelarsi inutile in vista di un progetto di mobilità sostenibile che appartiene ad amministrazioni comunali senza dubbio più ardite e lungimiranti di quella attualmente in carica. Proprio per questo, smettetela di tediarci con questi scambi epistolari già inammissibili tra privati e tutt’altro che ulteriormente sopportabili in un’opera situata sì in proprietà privata, ma la cui realizzazione disturba un intero paese da oltre un lustro.

Siate seri, finitela! Tutti! E penzàte a ‘ffaticà!