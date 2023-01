Legnini: “Con il decreto si è compiuto il primo passo di un complesso e articolato cammino”

A sessanta giorni dalla devastante frana che ha travolto Casamicciola termT, e all’indomani dell’approvazione definitiva in Senato del Decreto Ischia, il Commissario Giovanni Legnini ha presentato il Piano degli interventi di somma urgenza e l’Ordinanza che avvia i primi fondamentali lavori di riduzione del rischio residuo, dalla pulizia degli alvei e dei canali tombati, alla messa in sicurezza dei costoni franati, al disgaggio dei massi incombenti.

L’Ordinanza e il Piano, appena trasmesso al Capo della Protezione Civile per l’approvazione, sono stati illustrati dal Commissario in una conferenza stampa insieme alla Commissaria prefettizia del comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, che a sua volta ha annunciato l’allestimento di una Sala operativa di Controllo permanente, dove confluiranno i dati di tutti i monitoraggi avviati, e che entrerà in funzione fra un mese.

Contestualmente al Piano, è stata firmata l’Ordinanza che attua una prima parte degli interventi previsti. Con il provvedimento, il Commissario ha affidato a SMA Campania, la società in house della Regione, come soggetto attuatore, la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino idraulico degli alvei o cave che si diramano dal complesso montuoso dell’Epomeo verso i centri abitati e quelle di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Inoltre, la SMA si occuperà degli interventi di consolidamento che potranno riguardare versanti, costoni o muri di contenimento, così come del recupero e del trasporto dei detriti presso siti di deposito già individuati, detriti che verranno nei limiti del possibile riutilizzati.

“Ci tengo a ringraziare il Ministro Musumeci che proprio oggi ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione del decreto Ischia – ha detto Legnini durante l’incontro – ma rivolgo il mio apprezzamento anche ai gruppi parlamentari e alle amministrazioni locali per la loro preziosa collaborazione. Ora abbiamo gli strumenti per avviare una difficile opera di gestione dell’emergenza. Le risorse non sono ancora sufficienti, certo, ma si è compiuto un primo passo per avviare questo complesso e articolato cammino. Ora è necessario completarlo con altre norme e più consistenti risorse che sono assolutamente necessarie per mettere in sicurezza Casamicciola e altre aree dell’isola”.