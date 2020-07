Nei giorni 15, 16 e 17 luglio è fatto divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in via Lungomare Aragonese altezza civ. 26 per permettere i lavori di manutenzione alla rete di distribuzione gas.

I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru.

(comunicato stampa)