Lamorgese “Dal ’91 sciolti 370 comuni per infiltrazioni mafiose”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal 2 agosto 1991, quando fu sciolto per la prima volta un comune, Taurianova, per infiltrazioni mafiose, grazie ad una norma fortemente voluta da Falcone e Borsellino, sono stati sciolti ad oggi 370 comuni per le stesse motivazioni”. Lo ha detto la ministra dell’Interno al convegno in Campidoglio “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dopo trent’anni. L’impegno di Roma a non dimenticare”. “Di questi comuni – ha aggiunto Lamorgese – ben 78 sono stati sciolti più volte. Solo in 24 casi si è proceduto all’annullamento del decreto. Questo significa che i provvedimenti adottati hanno resistiti davanti alla magistratura”. Oltre ai Comuni, finora ha spiegato la ministra, “sono state sciolte anche 7 aziende sanitarie”.

