La Rube maltrattata, la solita FIA e la furbizia degli Scots |#4WD

Ci sono tre episodi avvenuti a cavallo del week-end e collegati al mondo dello sport che ritengo degni, oggi, di una menzione: lo svarione al VAR durante Juventus-Salernitana, il GP di F1 a Monza e il rinvio di Glasgow Rangers-Napoli a mercoledì.

Bisogna essere estremamente obiettivi e riconoscere che questa volta Banti è riuscito a farla grossa anche a danno dei bianconeri. E per quanto, da anti-juventino storico, è sempre una goduria rendersi conto che, finalmente, il vento del favoritismo ad ogni costo è decisamente andato in bonaccia per quel che concerne i Gobbi, è altrettanto vero che secondo la logica “oggi a te, domani a me” o dei soliti criteri di compensazione che danno poi vita a nuove ingiustizie, potremmo presto assistere ad altri strafalcioni del genere piuttosto che ad un’ulteriore ottimizzazione dei criteri di applicazione di questa ormai preziosa e indispensabile tecnologia in campo. Proprio come avvenuto al GP di Monza con una decisione della FIA rispetto all’impiego della safety car totalmente opposta a quella adottata ad Abu Dhabi e, ancora una volta, a supporto della vittoria finale dell’ottimo Verstappen.

Trovo poi inaccettabile il criterio di applicazione del protocollo di lutto in onore della Regina Elisabetta in occasione della sfida d’andata di Champions tra Scots e Partenopei. Era evidente che le gare di UCL non potessero essere sospese al pari della Premier League; ma se solo per un attimo si può provare a mettere da parte il gravissimo disagio di tutti coloro i quali hanno acquistato inutilmente voli, biglietti d’ingresso allo stadio e pernottamenti, al pari di quello di chi glieli ha venduti, non è tollerabile in alcun modo il criterio di esclusione dei tifosi ospiti dall’accesso allo stadio. Se di lutto si tratta, il problema non è certo l’ordine pubblico. Credibile sarebbe stato svolgere la gara a porte chiuse per tutti, non certo consentire furbamente solo ai tifosi casalinghi di assistere alla partita pur vietando loro la trasferta, che peraltro avverrà a lutto ampiamente terminato.