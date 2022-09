La festa della Vendemmia a Panza: due giorni di grande spettacolo

Il prossimo week-end a Forio sarà caratterizzato da due appuntamenti da non perdere organizzati dal Comune. Si partirà venerdì 23 settembre alle ore 21.00 in Piazza Municipio con l’atteso ritorno della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band Gruppo Flagship direttore LCDR Kelly Cartwright. Come altre ensamble, questo gruppo assume spesso il ruolo di ambasciatore simbolico degli Stati Uniti.

Le esibizioni abbracciano tutta l’Europa ed anche il continente africano. La presenza nel Comune del Torrione è dovuta ai contatti ed alla fattiva collaborazione di Giovanni Schiano, che già in altre occasioni è riuscito a creare il giusto ponte tra l’Isola verde e questa importante realtà artistica. Sabato 24 settembre, dopo il successo degli scorsi anni, tornerà a Panza la III edizione della “Notte Bianca della vendemmia” ideata dal Sindaco Del Deo e coordinata artisticamente da Gaetano Maschio. La manifestazione renderà omaggio alle tradizioni più belle della nostra terra.

Il “percorso storico- tradizionale” si snoderà dalle 19.00 lungo il viale, che conduce al centro di Panza, via Cav. Leonardo Impagliazzo, con scene di vita contadina, che riporteranno quanti parteciperanno, nell’atmosfera tipica di un tempo. Grazie all’allestimento di opportune postazioni, rivivremo le varie fasi della vendemmia dalla raccolta dell’uva nelle vigne alla pigiatura a piedi nudi nelle cantine, dall’officina dei mastri bottai agli antichi mestieri, senza dimenticare le attività di conservazione dei prodotti della terra tanto cara ai nostri antenati e giunta fino a noi. Per le strade e nelle botteghe incontreremo personaggi del passato, riproposti anche in una mostra iconografica, e lungo le scale della chiesa di S. Leonardo assisteremo a scene di vita vissuta. Arricchiranno la proposta storico-culturale la sfilata della Banda Aurora – Città di Panza ed una degustazione di prodotti tipici.

Ogni postazione sarà curata nei minimi particolari grazie alla fantasia ed al senso di abnegazione delle associazioni coinvolte: Associazione Actus Tragicus, Ass. Fantasynapoli APS, Ass. Folkloristica Monterone, Ass. I Cavalieri dell’Isola verde, Ass. M.A.C.S.S. collaborata da Carucce &Co., Parrocchia S. Leonardo A. e Proloco Panza (sez. Teatro) senza dimenticare i Privati, che hanno aderito con grande spirito di partecipazione. Alle 21.00 in piazza S. Leonardo il secondo appassionante appuntamento con la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band Gruppo Flagship direttore LCDR Kelly Cartwright, sulle coinvolgenti note delle più belle musiche internazionali. Alle 22.15, per la prima volta ad Ischia, l’attesissimo show di UCCIO DE SANTIS, “Stasera con Uccio”, che donerà tanto divertimento con la sua trascinante comicità in “Vi racconto il mio Mudù”, lo spettacolo che sta letteralmente spopolando in tutta Italia ed all’estero. Una serata unica nel suo genere, che partirà dalle 19.00 e continuerà fino a tarda ora, restando nella mente di quanti vorranno essere presenti.

(foto Elena Mazzella – Nicola Migliaccio)