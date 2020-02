La “cura” Cesare Mattera. Arrivano i lavori per rendere il territorio accogliente e performante

Ugo De Rosa | Una spesa di 60.000 euro per rendere Serrara Fontana più performante e accogliente, in vista della prossima stagione turistica. La “cura” Cesare Mattera è servita e con l’adozione dell’impegno di spesa si può dare il via ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

La determina che ufficializza l’impegno di spesa è stata adottata dal responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca recependo le indicazioni dell’Amministrazione su iniziativa del vicesindaco.

In determina Vacca evidenzia la necessità di affidare a ditta esterna gli interventi in quanto «il Comune di Serrara Fontana non dispone di operai in organico addetti alla manutenzione del patrimonio comunale costituito dagli edifici scolastici, casa comunale, altri immobili a destinazione pubblica e strade comunali; tale condizione oggettiva, in uno con la vetustà del patrimonio immobiliare, impongono frequenti interventi spesso di piccola portata per fare fronte alla necessità di manutenzione/riparazione dei manufatti edilizi con affidamenti ad hoc a ditte esterne». Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, si rende rendono necessari anche l’acquisto di arredo urbano, la riqualificazione di aree comunali e la realizzazione di piccole opere pubbliche.

Come passo propedeutico alla definizione degli interventi da eseguire, Vacca ha proceduto ad impegnare la somma occorrente e messa a disposizione dall’Amministrazione, appunto 60.000 euro. Successivamente, si procederà all’affidamento dei vari lavori in maniera tale da essere pronti per l’inizio della stagione turistica.