Michela Terranova non smette di aggiungere soddisfazioni a quelle che già ha dato a se stessa ed a chi la ama. Infatti, la giovane atleta della asd Ischia Judo del Maestro Rocco Terranova, dopo l’affermazione ai campionati italiani nella sua categoria (Esordienti B, 52 Kg), si è guadagnata la convocazione in Nazionale e prenderà parte agli EJU Training Camp di Follonica dal 10 al 12 febbraio prossimo. In bocca al lupo Michela!