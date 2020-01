ITALSCI SUGLI SCUDI, BRIGNONE VINCE A SESTRIERE E PARIS 2° A WENGEN

SESTRIERE (ITALPRESS) – L’Italia dello sci sorride con la vittoria a Sestriere di Federica Brignone e il secondo posto di Dominik Paris a Wengen. La valdostana si è imposta ex aequo con la slovacca Petra Vlhova nel gigante al Sestriere con il tempo di 2’21″15, precedendo di appena un centesimo Mikaela Shiffrin. Finale thriller con l’azzurra che perde tanto nella parte centrale ma poi recupera alla grande sul finale facendo esplodere di gioia il numerosissimo pubblico accorso al Sestriere. “Una gara da infarto, non sentivo altro che gente urlare da stamattina: è stata una giornata estenuante e ce l’ho messa tutta. Una gara sul filo del rasoio, vincere davanti a tutta questa gente è stato magnifico”. Chiudono tra le prime dieci anche Sofia Goggia e Marta Bassino. Con questo risultato Federica Brignone è nettamente al comando della classifica di specialità con 375 punti davanti a Mikaela Shiffrin (314) e Marta Bassino (264).

In campo maschile, sulla mitica pista del Lauberhorn a Wengen, solo Beat Feuz riesce a fare meglio di Dominik Paris. Lo sciatore di casa vince la discesa e lo fa mettendo il suo timbro. Preciso, veloce, superiore soprattutto nella parte alta dove ha fatto la differenza: un successo che lo proietta in testa alla classifica di specialità proprio davanti a Dominik Paris. L’azzurro comunque ottiene un altro podio stagionale, piazzandosi dietro di soli 29 centesimi e salendo al quarto posto in classifica generale.

(ITALPRESS).