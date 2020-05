Isola in lutto, ci ha lasciato il dottor Vincenzo Di Meglio.

Giorni tristi. Dopo la scomparsa di Fortunato Montuori, Gennaro Minicucci e il dolore atroce per la perdita di Barbara Rumore, l’isola si risveglia con un altro lutto. Un altro segno al braccio che provoca dolore.

Stanotte si è spento, per un improvviso malore, il dottore Vincenzo Di Meglio, 70 anni, eminente chirurgo, oncologo e studioso di fama nazionale, già candidato sindaco e consigliere comunale a Barano d’Ischia, dove viveva con la famiglia.

Finissimo intellettuale e umanista, cresciuto in un contesto di illustri e notissime figure familiari, dotato di una spiccata personalità e di rara sensibilità, svolgeva la sua professione con una dedizione unica, in particolare tra Ischia e Napoli. Era un punto di riferimento per la diagnosi e la cura della «malattia del secolo».

Alla famiglia Di Meglio le condoglianze della direzione e della redazione de Il Dispari

Il ricordo del fratello, l’avv. Giuseppe Di Meglio: “Cattolico e liberale, ha avuto sempre una forte passione civile“

“Vincenzo Di Meglio, Uomo generoso, è caduto sul campo. Dopo una giornata in sala operatoria, il suo cuore è stato stroncato; nulla ha potuto la arte medica; per salvare innumerevoli vite umane ha trascurato sé stesso; ha mantenuto fede al giuramento di Ippocrate, noncurante del guadagno. Cattolico e liberale, ha avuto sempre una forte passione civile. Consigliere Comunale di Barano d’Ischia per un ciclo amministrativo, ha sempre portato nella civica Amministrazione un contributo di equilibrio a servizio del Paese.

Forte degli insegnamenti della madre, orgogliosa di questo figlio studioso, umano, amante della storia, che soleva dirgli “saerva virtutem, virtus te saervabit” , non ha mai abdicato ai suoi convincimenti e ai valori della professione medica, esercitata per 40 anni, con dignità e scrupolo. Il vuoto che lascia nella famiglia, forte di un legame indissolubile, è incolmabile.”