Ischia, ZTL attive anche nelle ore notturne

Ormai siamo in piena stagione estiva e l’aumento del traffico e delle presenze sul territorio ha indotto il comandante della Polizia Locale a variare gli orari delle zone a traffico limitato, attivate ad aprile, con divieti fino alle ore notturne. Motivando appunto che «con l’avanzare della stagione turistica, è aumentato l’afflusso veicolare e pedonale, di conseguenza si rende necessario incrementare il controllo dei transiti anche al fine di ridurre l’afflusso veicolare verso le zone del centro cittadino e tutelare i residenti e turisti del centro storico, modificando l’orario di attivazione delle ZTL».

Pertanto dispone la variazione degli orari di vigenza delle ZTL da venerdì 24 giugno: «ZTL 3 (Via Porto): Dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle ore 17:00 alle ore 04:00;

ZTL 4 (Via delle Terme-Incrocio Via Alfredo de Luca), ZTL 5 (Via E. Cortese ingresso da P.zza degli Eroi), ZTL 6 (Corso Vitt. Colonna incrocio F.sco Sogliuzzo): Dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 04:00;

ZTL 7 (Via Seminario Ischia Ponte), ZTL 8 (Via G.B. Vico incrocio Via Nuova Cartaromana): Dal lunedì alla domenica dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 05:00.

In Via G. Boccaccio, detto Piazzale delle Alghe, sarà vietata la sosta durante gli orari di attivazione della Ztl (dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 05:00), salvo diverse disposizioni a seguito di manifestazioni patrocinate dal Comune».

Ovviamente restano invariate le deroghe.