Ischia, le scuole calcio ischitane si fermano per la “disinfezione”… ma “oggi si gioca e domani si pulisce”

Gaetano Di Meglio | Il Coronavirus ci ha colpito, senza casi sia chiaro, nella normale gestione della nostra vita. Mercoledì sera il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato la sua ordinanza numero 4 con la quale ha dispostola chiusura delle scuole fino alla sera di domenica 1 marzo.

Nel suo testo il governatore della Regione ha “ritenuto di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio” e ha ordinato “con riferimento all’intero territorio regionale, con efficacia dall’adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche”

na sorta di “combinato” disposto che è stato colto al volo dal Comune di Ischia che, su suggerimento di un’associazione sportiva di calcio giovanile, ha predisposto anche la sanificazione delle strutture sportive.

Un’iniziativa che aspettava da anni di essere realizzata e che, diciamocelo, arriva come una manna dal cielo.

Una circostanza, questa, che tra l’altro, ha consentito anche una concorde sospensione delle attività sportive da parte di tutte le “scuole calcio” del comune di Ischia al fine di consentire, appunto, la pulizia del Rispoli. Una unanimità che fa piacere dopo i fatti, ormai archiviati del recente passato. Un gesto intelligente e lungimirante quello dei mister di Futura Calcio, Ischia Soccer, Campagnano, Isola d’Ischia e Academy Ischia.

Ma il caso simpatico e “ischitano” è quello del Palazzetto dello Sport.

Ieri pomeriggio, infatti, con il Rispoli fuori uso per consentire la “pulizia”, al Taglialatela (dove in passato per la pulizia degli spogliatoi è scoppiata quasi una guerra civile tra società) si è disputato un “torneo” tra il Barano Calcio, l’Academy Ischia e la Fenix Calcio a 5. La cosa simpatica e ischitana è che, oggi e non ieri, saranno eseguite le operazioni di pulizia. Ma non era il caso di bloccare tutte le strutture, programmare una seria operazione di disinfezione e sanificazione senza altri “usi” temporanei?

Solite cose all’ischitana. Solite cose figlie del modo di amministrare di Enzo Ferrandino. La speranza è che, però, dopo questa pulizia, almeno al Palazzetto dello Sport, si possa organizzare un servizio di pulizia unitario. Le foto delle docce sporche, dei cessi marroni e delle mamme che ci contattato innervosite sono ancora nella cronologia.