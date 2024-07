Ischia Global Festival: ecco Lina Sastri e Clementino. Ed e’ subito “freestyle”

Elena Mazzella| Sull’isola verde approdano anche Lina Sastri e Clementino in questa seconda giornata dell’Ischia Global Festival. Ad accoglierli nella splendida cornice dell’hotel della Regina Isabella di Lacco Ameno la splendida madrina Madalina Ghenea e l’inarrestabile ideatore e Patron del Festival che premia le personalità di spicco del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo Pascal Vicedomini insieme a Rony Renis che lo vediamo sorridente ed in ottima forma tra Alex Belli e Delia Duran







L’attrice Lina Sastri da sempre amante e frequentatrice della nostra isola, sara’ una delle protagoniste con il suo primo film “La Casa di Ninetta”, di cui è stata autrice, regista che interpreta un film autobiografico sulla storia della sua famiglia, che ha avuto un ottimo riscontro nelle sale.

Clementino con la sua grinta ed energia infiammerà le giornate del festival con il suo repertorio e il suo ormai attesissimo freestyle e non manca di anticipare “novità in arrivo”.





Attesa per questa sera per la proiezione in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno del documentario POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES di Trudie Styler (Italia, 2023) – 107′

Ad introdurre direttamente il suo capolavoro che ha ottenuto il Globo d’Oro sarà la regista Trudie Styler insieme al marito Sting, arrivati sull’isola nel primo pomeriggio di ieri, che riceverà il premio come miglior documentario.

Ricco l’elenco delle premiazioni in programma questa sera, nel quale spiccano personaggi del calibro della rock star Gianna Nannini, di Gaia Girace, Luca Barbareschi:

Honoring the Ischia Award Winners – Premiazioni Trudie Styler – “Ischia Global Docu of the Year Award”

Maurizio Lombardi – “Ischia Global Italian Worldwide Award” Luca Barbareschi – “Ischia Global Art Award”

Letizia Toni – “Ischia Global Breakout Actress of the Year Award”

Gianna Nannini – “Ischia William Walton Legend Award”

Gianna Nannini – “Ischia Global Best Original Score per il film Sei nell’anima” Matteo Garrone – “Ischia Truman Capote Award”

Gaia Girace – “Ischia Global Working Actress of the Year Award”

Foto Orlando Faiola