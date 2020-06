Ischia, ecco il divieto di sbarco (coi buchi da 7 giorni) da sabato 27 giugno al 31 ottobre 2020

Se sei campano e vuoi spendere 150 euro (in media) di traghetto per trascorrere una giornata a Ischia tra mare, spiaggia, ristorante e divertimento, devi andare a Sorrento, nel Cilento, in Irpinia. Ischia non ti vuole!

Campani con auto a Ischia? No grazie! I sindaci hanno deciso che questa estate postCovid deve essere la solita estate, come se niente fosse accaduto. Il voto di tassisti e autonoleggiatori vale più che ogni ragionamento di apertura.

Veniamo al dunque. La Prefettura di Napoli ha pubblicato i decreti che limitano la circolazione sulle isole di Ischia, Capri e Procida.

Per quanto ci riguarda, a Ischia, “Dalla data di pubblicazione del presente decreto (la Prefettura indica il giorno 27 giugno) fino al 31 ottobre 2020 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola”.

Isole chiuse fino al 31 ottobre 2020! Assurdo!

“Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone

non residenti nel territorio della Regione Campania” questo è il secondo articolo del decreto che, ancora una volta, ignora le richieste degli autotrasportatori isolani.

Ma veniamo al punto saliente, le esclusioni. I sindaci per preservare l’isola e limitare l’afflusso hanno chiesto al Ministero di concedere lo sbarco in questi casi

Se sei hai casa sull’isola, anche se non sei residente, sbarchi!

veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

Se vai a Barano, sbarchi!

veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio

della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano

d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune

Se vai a Casamicciola, sbarchi!

veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, limitatamente al periodo dalla data di pubblicazione del presente decreto al 30 giugno 2020 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Se vai a Serrara Fontana, sbarchi!

veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

Se vai a Panza, sbarchi!

veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune.

Se, invece, vuoi spendere 150 euro (in media) di traghetto per trascorrere una giornata ad Ischia tra mare e ristorante, devi andare a Sorrento, nel Cilento, in Irpinia. Ischia non ti vuole! La miopia dei nostri amministratori combinata con la crisi post covid, unite alla manifesta incapacità di comprendere il momento dei primi cittadini e dei propri consiglieri (non solo) comunali partorisce questi obbrobri. Purtroppo!

