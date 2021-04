In nome di Dio | #4WD

“Nell’Assemblea Costituente, La Pira si fece portatore di un’altra proposta: quella dell’intitolazione a Dio della Costituzione. Una proposta che presentava molti problemi: non si può pensare di porre all’inizio della carta costituzionale la dicitura “in nome di Dio” con una votazione a maggioranza. Lo si può fare se in una comunità c’è una concordia, uno stesso credo. La Pira ebbe quindi il compito di ritirare la proposta, e terminò il suo intervento in un modo indimenticabile. Dopo aver finito il suo argomentare, si fermò e nel silenzio assoluto fece un lento segno di croce. In un’assemblea che aveva un clima a volte anche goliardico, con pesanti battute reciproche: eppure credo che non ci fu nessuno che abbia ritenuto una stonatura quel gesto, che per La Pira aveva un’assonanza perfetta con il suo pensiero e con la sua vita.”

Pensando a Giorgio La Pira, indimenticato Uomo Politico del novecento (le maiuscole non sono certo un errore di digitazione), mi sono imbattuto in questo suo ricordo ad opera di Oscar Luigi Scalfaro, un presidente della repubblica che non ho mai stimato ma che, con le sue parole, ha tracciato alla perfezione il profilo di uno statista che ancora oggi rappresenta un modello ispiratore (purtroppo molto trascurato) per qualsiasi amministratore che intenda fondare il proprio impegno pubblico anche sulle regole di un buon cattolico.

Adesso che il tempo pasquale si è compiuto e che i cuori, come per i discepoli, ardono per la vista e le parole del Risorto, mentre il paese si immerge nuovamente nei propri ritmi frenetici alla ricerca della tanto agognata normalità post-Covid, ci renderemo presto conto che una rifondazione almeno parziale della classe dirigente dei Comuni che stanno per tornare al voto e, appena necessario, del Parlamento nazionale, è un atto dovuto che dovrebbe partire anche dai principi appartenenti a ciascuno dei candidati in lizza, prima di meritare il consenso di ciascuno di noi.