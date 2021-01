In mogli veritas. Ufficio di piano, arriva la moglie di Michele Regine

Nella vita, capita che ci si possa imbattere negli “angeli”. Certi sono angeli veri, poi ci sono certi che sono più piccoli e, allora, ci sono sia degli “angioletti” sia degli “angiolini”. Quando capita, invece, di avere a che fare con uno solo, si ha a che fare con un “angelino”, un piccolo angelo.

Eggià. Quando capita che nella vita trovi un “angelino” come marito, allora capita anche che trovi un posto di lavoro. Dove? In una delle cooperative private che hanno in gestione i progetti del nostro ufficio di Piano.

E’ questa l’ultima storia di gestione infame del potere da parte dei nostri rappresentanti pubblici.

Michele Regine, il presidente del consiglio comunale di Forio, per non sfigurare con Mario Savio e con Peppe Di Maio (e in attesa di valere quanto loro, ndr) è riuscito a trovare un posticino di lavoro alla moglie nell’ufficio di piano. Un piccolo progetto da 14 ore per la Signora Angelino in Regine.

Se l’ex assessore Peppe Di Maio ha vinto la lotteria con il concorso amministrativo C1 e il vicesindaco Mario Savio con quello dei vigili urbani, rispettivamente per moglie e figlio, il presidente del consiglio non poteva sfigurare. No. Proprio no.

Che tristezza. Sembra che la classe politica non riesca a pensare iniziative che non vadano nel proprio interesse diretto.

Giacomo Pascale con la moglie assunta sismica a Forio, Dionigi Gaudioso e Rosario Caruso con la vicenda fabbisogno ad Ischia, Peppe Di Maio con la moglie a Forio, Peppe Silvitelli con la moglie a Ischia Ambiente e per chiudere la parentesi consorti, ora Michele Regine con la moglie all’ufficio di piano. Poi c’è la parentesi figli con Giovanni Sorrentino all’EVI e Mario Savio a Forio. Poi, volendo, abbiamo anche quella dei fratelli e il vicesindaco di Lacco Ameno con il Regno di Nettuno mette la parola fine.

E così, limitandoci ai politici in carica, cara Claudia, buon lavoro anche a te!