Il casaro e la sua boutique | #4WD

Ieri sono passato a Saviano dal mio amico Gennaro Balletta, che ho conosciuto grazie al mastro beccacciaio Giovanni La Marca e dove sono solito gustare quella che a mio giudizio, attualmente, è in assoluto una delle migliori mozzarelle in circolazione. La sua “Boutique del Casaro” è un punto vendita in cui, oltre all’attività casearia in sé, vengono selezionati solo prodotti alimentari di assoluta ed indiscutibile qualità.

Gennaro è un maniaco della ricerca e della specializzazione, fiero dei suoi soli tre anni di attività nel settore ma che gli sono bastati a diventare un vero guru. Con lui, personale sempre gentilissimo e qualificato, che sembra plasmato esattamente sull’impronta che il titolare ha conferito alla sua attività sin dall’inizio.

Ieri, tra le proposte della boutique, mi ha colpito una novità di cui non ero a conoscenza: il panino con stracciata di bufala, prosciutto crudo e granella di pistacchio. Perché al di là della vendita di prodotti alimentari in sé, l’originalità e la qualità de “La Boutique del Casaro” si estrinseca anche con idee assolutamente uniche per uno spuntino veloce, attraverso panini che non esito a definire “d’autore” e con la possibilità di degustare salumi e formaggi da leccarsi i baffi, creando così anche l’opportunità di un insolito aperitivo.

Nella sua sfida Gennaro non ha badato a spese, ma neppure alla pur numerosa concorrenza che, direttamente o indirettamente, avrebbe potuto intimidirlo. Ha scelto di percorrere la sua strada e lo ha fatto riscuotendo il successo che a mio giudizio -ma non solo- merita in pieno: qualità ad ogni costo, senza strafare (oltre un certo livello di produzione non si va neppure sotto tortura), barra dritta verso una proposta unica e senza possibilità di equivoci, ma soprattutto seguendo in primissima persona ogni fase dell’attività.

Nessun tentativo di imitazione, nessuna duplicazione imprenditoriale, nessun negozio in serie: piuttosto, un’identità ben precisa e determinata che dovrebbe far riflettere anche tanti commercianti poco originali (e perciò spesso a rischio) della nostra Isola.