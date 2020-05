IIS Mennella: presentazione del progetto “Dialoghi per la ripartenza”

,

Grande attesa all’Istituto di Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” di Ischia per il lancio del progetto “Dialoghi per la ripartenza”, ideato dalla Dirigente Giuseppina Di Guida, progettato e realizzato con la collaborazione dei docenti Lamonica Luigi, Magnanimo Michele, Andrea Di Massa e Iacono Giuseppe.

Giovedì 14 maggio verrà diffusa l’ intervista all’Ammiraglio Ispettore Capo Generale della Guardia Costiera Giovanni Pettorino, un’intervista interamente autoprodotta dalla scuola e a cui seguiranno molte altre, con pubblicazione a cadenza settimanale nei giorni di lunedi e giovedi sui seguenti canali:

L’idea di fondo è quella di espandere le potenzialità della Didattica a distanza e far diventare le nostre Classroom virtuali un luogo di confronto e di dialogo tra esperti , docenti e studenti.

Distanziamento sociale, lockdown, smart working ….termini che definiscono una situazione inedita e destabilizzante che sta riguardando milioni di persone in tutto il mondo. La pandemia sta determinando una riflessione critica sul nostro attuale modello di società. Nuovi scenari sociali, culturali e professionali si stanno già delineando, altri sono ancora in embrione. Quanta importanza avranno la responsabilità individuale, sociale e aziendale nel dare le risposte giuste alla metamorfosi che stiamo vivendo? Quali risposte si stanno elaborando per affrontare la crisi prodotta dal Covid-19?

In questa fase così inedita per la storia dell’umanità sentiamo il bisogno di dar voce a esponenti della cultura e delle professioni per avere spunti di riflessione da condividere, con esplicite finalità di carattere culturale, educativo e informativo.

Ciascuna intervista si articola in tre sezioni: il diario della quarantena, persistenze e cambiamenti, immaginare il futuro.

La molteplicità dei punti di vista che emergeranno ci aiuteranno sicuramente a individuare le direzioni da intraprendere, le scelte da compiere, le opportunità da cogliere.

Un progetto di vicinanza nella lontanza, per ripartire con uno sguardo oltre i confini imposti dalla pandemia.

