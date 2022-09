Idioti in viola | #4WD

Ha un nome e un cognome l’idiota che, non pago delle reiterate offese alla mamma di Luciano Spalletti, abbia anche tentato di colpirlo dall’alto verso il basso quando l’allenatore del Napoli si era avvicinato alla tribuna per contestargli il suo inaccettabile comportamento. Si chiama Lorenzo Stracciali, cinquant’anni e, come se non bastasse, è un allenatore di calcio giovanile. Due anni di DASPO senza mettere piede a manifestazioni sportive è il minimo sindacale utile ad evitare, tra l’altro, che i suoi esempi poco edificanti alterino in alcun modo i concetti di civiltà, educazione e rispetto del prossimo da trasmettere ai più giovani del calcio.

E’ d’obbligo ricordare che definire facinorosa la tifoseria viola rappresenti un complimento fuori misura. Negli anni ottanta, mio fratello Tony andò al Franchi ad assistere a un Fiorentina-Napoli dell’epoca maradoniana: fuori dallo stadio fu letteralmente pestato da un gruppo di ultrà viola, reo di aver legato la sciarpa del Napoli in vita, senza che nessuno dei tantissimi presenti intervenisse per evitare un trattamento del genere ad una delle persone più inadatte e immeritevoli a riceverlo. I miei amici Leonardo Calise e Sebastiano Balestriere, pochi anni fa, furono costretti dalle Forze dell’Ordine, di concerto con la security dello stesso stadio toscano, a trasferirsi da un settore all’altro per evitare di essere attaccati -anche fisicamente- dai soliti idioti, in barba al loro biglietto regolarmente pagato per assistere alla partita in grazia di Dio e colpevoli semplicemente di aver moderatamente esultato al gol del pareggio di Hamsik. E non c’è da meravigliarsi, alla luce di ciò, se poi i controllori di oggi scelgano di prevenire (agendo sulle vittime) anziché curare (colpendo i carnefici), se si impone ad un ragazzino di otto anni di entrare allo stadio solo dopo aver cambiato la maglia che ha in dosso (quella di gara del Napoli) e che, in mancanza di un’alternativa, si chiede al genitore di fargliela indossare al contrario.

Per fortuna Firenze non è solo terra di idioti!

foto corriere dello sport