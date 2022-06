Grave incidente a Barano. Scooterista ferito gravemente

Paura nella notte a Fiaiano. Scooterista vittima di un incidente in via Nuova Dei Conti a Barano d’Ischia. Le sue condizioni sono preoccupanti. Nell’incidente coinvolta anche una vettura. Da chiarire le cause e la dinamica del sinistro.Stando ad una prima ricostruzione, il giovane alla guida del piccolo due ruote Piaggio zip 50, secondo una dinamica al vaglio delle autorità, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando malamente sull’asfalto. Un impattoviolentissimo. Nella caduta il centauro, complice l’inerzia del’impatto, sarebbe poi finito sotto l’utilitaria proveniente in direzione opposta, una Suzuki Ignis. Nella caduta lo scooterista ha battuto malamente la testa, riportando un grave trauma lacero-contuso al capo con una copiosa perdita ematica. Trasferito in codice rosso al Rizzoli mediante l’ausilio di un’ambulanza del 118 è stato sottoposto a tutte le indagini cliniche ed alle cure del caso. Le sue condizioni sono serie, si teme per la sua vita. Ricoverato in terapia intensiva presso il PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno, non si esclude il trasferimento presso una struttura meglio attrezzata in terraferma. Le autorità e le forze dell’ordine intervenute, al fine di comprendere l’accaduto hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti nell’incidente.