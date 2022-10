Forio, dopo il fitto ecco il subaffitto per alcuni spazi dell’info point

Prima dell’estate, l’Amministrazione comunale di Forio aveva deciso di realizzare un info point ed ufficio di informazione ed accoglienza turistica nella zona del porto, considerata strategica. Una struttura da destinare eventualmente anche ad ufficio della Marina del Raggio Verde. Non avendo a disposizione locali in zona, si era deciso di prendere in locazione un immobile privato. L’immobile individuato è ubicato in via Mons. Filippo Schioppa e il canone annuo di locazione ammonta a 40.000 euro (poco più di 3.300 euro mensili). Per una durata prevista fino al 31 dicembre 2028. Un ulteriore esborso a carico delle casse comunali che aveva più che altro un sapore elettorale, sebbene ufficialmente giustificato con motivazioni di immagine e miglioramento dell’offerta di servizi ai turisti.

Sta di fatto che adesso al Comune devono essersi resi conto che l’immobile preso in locazione è troppo ampio per le necessità dell’uso a cui è destinato. E così hanno deciso di rientrare di parte delle spese, subaffittandone piccoli spazi. Anzi, nella determina adottata dal responsabile del III Settore Vincenzo Rando si evidenzia che all’Ente sono già pervenute richieste in tal senso. Per fare le cose “alla luce del sole”, però, si è deciso di attivare una procedura ad evidenza pubblica, «ovvero manifestazione di interesse, al fine di verificare, nella più ampia e trasparente partecipazione possibile, istanze di fitto per sub locare, a fronte di corrispettivo mensile, piccoli spazi all’interno dell’immobile di che trattasi».

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta del canone più alto, ma Rando si riserva, nel caso lo ritenesse opportuno, «di optare per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico affidando suddetta valutazione ad una commissione giudicatrice».

Il dirigente del III Settore ha così approvato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, il cui termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 31 ottobre.