Ferragosto alla Falanga, appuntamento al 2021

Con grande rammarico comunichiamo che quest’anno la ormai tradizionale escursione nei Boschi della Falanga il giorno di ferragosto NON SI TERRA’. La prudenza e le norme relative alla lotta al contagio del Covid 19 ci consigliano di evitare ogni rischio per la salute dei partecipanti.

Ci auguriamo che ciascuno, individualmente o come famiglia, non voglia far cadere il desiderio della escursione in quel giorno, scegliendo una delle mete più fascinose della nostra isola, e ce ne sono!, per trascorrere, comunque, una giornata diversa all’insegna della Bellezza della Natura. Ci auguriamo di poter riprendere la tradizione il prossimo anno dopo aver superato positivamente questo tempo incerto. Buone vacanze ed un caloroso arrivederci.”

E’ questo il comunicato stampa con cui il comune di Serrara Fontana, con il sindaco Caruso e il vice Cesare Mattera e l’assocazione Terra, con il president Iacono e il presidente onorario Franco Iacono hanno annunciato la decisione di rinviare al prossimo anno l’evento, ormai entrato nella tradizione, del 15 agosto.