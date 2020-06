Fatti e tempi straordinari | #4WD

“Gentile Professionista,

ho il piacere di comunicarle che la Regione Campania ha accolto la sua domanda per l’ottenimento del bonus per i professionisti – lavoratori autonomi, previsto dal bando pubblicato il 15 Aprile. E’ stato già firmato il Decreto Dirigenziale n. …omissis… del 05/06/2020 con cui è stato disposto il pagamento in suo favore di 1.000 euro, mediante bonifico bancario sul codice IBAN da lei indicato in fase di domanda. Le ricordo che il bonus regionale è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni previste e livello nazionale.

Era un nostro impegno. Lo abbiamo mantenuto con i fatti, e in tempi straordinari.

Cordiali saluti – VINCENZO DE LUCA”

Il Presidente della Regione De Luca, come e più di Trump, Salvini e il Movimento Cinque Stelle prima maniera, continua a parlare a voce sempre più alta (e, nel caso specifico, a scrivere) alla pancia dei suoi concittadini campani, facendo sì che la campagna elettorale ormai slittata in autunno, nonostante le pressioni sue e di altri governatori in odore di riconferma la volessero già a luglio, possa tenere ben salda nella mente dei votanti quella politica clientelare quasi laurina che rappresenta ancora oggi la tattica preponderante per il successo e per altri cinque anni di regime monocratico.

Siamo nel 2020, ma ammesso non fosse bastata la fitta e proficua strategia social a far guadagnare punti e popolarità allo “sceriffo” rispetto ad avversari tuttora inesistenti sul territorio e divenuti quasi sconosciuti ai più, anche la burocrazia è stata brutalmente asservita al suo disegno di potere, facendo sì che nello stesso momento in cui è emessa ciascuna determina di liquidazione del contributo, parta una PEC con tanto di lettera autografa del Presidente (non del dirigente) che comunica al beneficiario la lieta novella della piccola elemosina fatta passare per un grande aiuto.

Del resto, perché scervellarsi sul futuro e sull’innovazione in politica, quando è ‘u popolo ca ‘u ‘vvo?