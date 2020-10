FABBISOGNO ENZO. Una delibera piena di trappole e sotterfugi. A Ischia le graduatorie, A Barano e Serrara i concorsi

Gaetano Di Meglio | Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la giunta presieduta da Enzo Ferrandino ha previsto il nuovo fabbisogno del comune di Ischia per il prossimo triennio. Una delibera di giunta che definisce chi e come debba essere assunto al comune. Una delibera che, oltre a confermare la becera politica clientelare che porta avanti il comune di Ischia, prevede la conferma di alcuni concorsi banditi da Giosi Ferrandino e l’annullamento di uno in particolare.

Secondo la giunta, infatti, “la procedura assunzionale per funzionario, categoria giuridica D3, Area economico finanziaria, risulta allo stato annullata a seguito della Sentenza n.2818/2020 del Tar Campania, peraltro impugnata dall’ente in quanto introduce un termine nella validità delle procedure in essere non previsto affatto dalla normativa vigente”. Volete sapere, in pratica di cosa si tratta? E’ il concorso impallinato da Oscar Rumolo. Rumolo, il fratello dell’attuale presidente della Genesis, ha bloccato la procedura assunzionale perché il comune, per farla breve e senza entrare nel merito, non aveva rispettato la “mobilità”. Ma la questione è un’altra.

Di questo concorso, in lizza c’era una Lisa DI Iorio che godeva di un “premio” rispetto ai requisiti. Il bando redatto da Bernasconi, infatti, riconosceva 8 punti ai dipendenti che già avevano avuto rapporti con il comune di Ischia. Una sorta di “trucchetto legale” come quello usato con i famosi vigili urbani. Ovviamente, cosa fa il sindaco di Ischia? Al netto della sentenza del TAR, invece di bandire un nuovo concorso, ovviamente, lo scarta. Il perché è di facile lettura… Vuoi vedere che arriva Lisa e lo vince?

Ma andiamo avanti perché, oltre ai giochetti delle assunzioni che, tra poco, nuovamente, vedremo nel dettaglio e faremo anche qualche correzione necessaria ci sono diversi aspetti legali che ci piacerebbe portare all’attenzione dei lettori, sempre per mostrarvi quando sia scorretta l’azione programmatica del sindaco di Ischia.

Come vi abbiamo già detto, infatti, la giunta di ha confermato che “come del resto già fatto in precedenti atti programmatori, le previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 19/02/2013 in relazione all’accordo da sottoscrivere, applicando un principio di alternanza, con i Comuni dell’isola di Ischia per l’eventuale utilizzo di graduatorie concorsuali pubbliche fino alla data del 31.12.2021 secondo Io schema di accordo allegato sub 8).”.

Nelle specifico, però, il comune di Ischia di prevedere “nuova procedura assunzionale” a tempo indeterminato applicando quanto previsto dall’art.4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 e dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, in particolare utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia al fine di assumere 1 unità categoria giuridica D1 Istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno; 2 unità categoria giuridica C1 istruttore tecnico, part time (50% del tempo pieno); 1 unità categoria giuridica C1, istruttore economico finanziario a tempo pieno; 2 unità categoria giuridica C1, istruttore amministrativo a tempo pieno;

6 assunzioni, molto particolari che dovrebbero essere valutate con attenzione perché ci sono almeno tre aspetti che vanno evidenziati con attenzione e, sinceramente, speriamo che qualche pubblico ministero inizi ad accendere qualche riflettore su questo modo, pessimo, di amministrare il comune di Ischia.

Partiamo dal primo motivo che è un motivo “logico” e prettamente ischitano. I lettori e gli elettori del comune di Ischia, sicuramente ricorderanno che il comune di Ischia ha in vigore una graduatoria la graduatoria approvata il 02.08.2017 relativa alla copertura di n. 50 posti di operatori di polizia locale a tempo indeterminato part time verticale, per realizzare assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia municipale cat. C. Di questa graduatoria, tutti noi sappiamo, che numerosi candidati sono stati selezionati e assunti con il concorso per “agenti di polizia municipale cat. C.” (che ha una certa difficoltà, ndr) e poi, con una procedura interna, hanno prima lasciato la strada per trovare un “posto” al sole negli uffici vicini ai fratelli e poi sono passati dal part time e al tempo pieno. La domanda, sorge spontanea: perché, per queste altre 6 figure e, soprattutto, per le 5 la cui categoria è la stessa, non si è scelto di scorrere la graduatoria?

Quelli che restano sono brutti, sporchi e cattivi e, magari, sono mogli di qualche sconosciuto o figlie di qualcuno che non deve garantire candidature e appoggio (di questo ne vedremo delle belle tra qualche giorno). In ogni caso, comunque sia, nonostante la graduatoria già in essere il comune di Ischia preferisce ricorrere ad una “nuova procedura assunzionale”.

Passiamo al secondo motivo. Su Lavoropubblico.gov.it il sito del Ministero del Lavoro c’è una sezione dedicata, pensate un po’, al “monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA” che, al 9 ottobre conta 279 amministrazioni, 1000 graduatorie, 1868 posti banditi e 1717 vincitori assoluti però il comune di Ischia, per questi sei posti decide di utilizzare “alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia al fine di assumere” e lo fa tirando in ballo una vecchia determina di Giosi Ferrandino datata 2013. Una scelta un po’ anzianotta se pensiamo che la norma sulla graduatorie è stata aggiornata con la Legge di Bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n.160).

Ma perché il comune di Ischia sottolinea che userà le “graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia al fine di assumere”’ Perché, altrimenti, la girandola di posti di lavori scelti e creati ad hoc dopo aver letto le graduatorie a disposizione si inceppa e la politica di ferma e non riesce più a gestire consenso. Ad esempio, se Barano non scorre la sua di graduatoria, la figlia di un grande elettore del comune di Ischia con le mani nell’ufficio Tecnico non può essere assunta. E allora la graduatoria diventa una merce di scambio politico!

Ma la cosa più grave è proprio la scelta di inserire, nel 2020, la postilla che “graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia al fine di assumere”. La prova che al Comune di Ischia non si amministra in maniera chiara. Vi faccio due esempi ischitani che smentiscono l’agire politico del sindaco di Ischia. Nonostante la graduatoria valida nel comune di Ischia, quello di Barano ha bandito un concorso per l’assunzione di 5 vigili urbani. L’alternanza tra i comun invocata da Enzo, evidentemente, non piace a Dionigi che attiva una nuova procedura. Un’altra scelta, diciamo onorevole, ad esempio, è quella di Rosario Caruso. Il sindaco di Serrara Fontana, infatti, nel suo nuovo fabbisogno (approvato ieri, ndr) ha previsto l’attivazione di una nuova procedura assunzionale per la scelta di un D3. Nessuna alternanza con “graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia”.

Macchè, se proprio vogliamo dirlo, a Serrara hanno “schifato” anche quella vigili facendo un concorso ad hoc. Che poi Serrara Fontana abbia la sua graduatoria da condividere è un’altra storia. Ma quanto è legittima la scelta di condividere solo con le graduatorie dei comuni dell’isola? Lo dovrebbe decidere un giudice. Ma, analizzando l’azione del comune di Ischia, almeno in questo 2020, ci troviamo davanti ad una decisione che va in netto contrasto con quanto deciso.

E’ strano che si condivida la propria graduatoria con il Comune di Adria, Rosolina, Montecorice, Mariglianella, Sorrento, Orria e Amalfi e poi, per assumere, invece, si decide di chiudere solo all’isola d’Ischia. Voi volevate un motivo oltre a quelli già, abbondantemente, detti?

E ci avviamo verso la fine di questa ulteriore analisi. La norma prevede che lo scorrimento delle graduatoria sia vietato per i posti di nuova istituzione e per quelli trasformati (ad esempio un tempo pieno che diventa due part time). Purtroppo questo non lo possiamo sapere perché i furbi del comune di Ischia hanno pubblicato un allegato del fabbisogno illeggibile. Hanno, di fatto, ammacchiato gli atti per non farli esaminare. Una mossa da furbi? Diciamo così.

Errata Corrige. Devo chiedere scusa a Iolanda Baldino perché l’avevo menzionata tra i vincitori del concorso di Lacco Ameno. La dott.ssa Baldino è già in forza al comune di Ischia a tempo indeterminato e non deve scorrere alcuna graduatoria. E come disse Re Leonida:

“Questa è Ischia”. Ma il calcio, però, lo prendono i cittadini. Ovvero i buoni della storia.

www.ildispari.it