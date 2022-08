Eccellenza. Ischia, salta il test col Giugliano

Dopo l’allenamento congiunto con la Puteolana, disputatosi sabato scorso al “Conte” di Arco Felice, la truppa gialloblù ha osservato due giorni di riposo per ritrovarsi ieri pomeriggio al “Mazzella” (ad allenarsi in gruppo anche Luca Di Spigna, il quale aspira ad un ruolo di “chioccia”?). I gialloblù hanno iniziato la terza settimana di preparazione pre-campionato. Una preparazione che va via via intensificandosi. Si diversifica il lavoro anche per consentire ad Enrico Buonocore di avere una maggiore conoscenza del gruppo, per testare delle soluzioni in partita da provare e riprovare sia nelle partitelle a ranghi misti che in quelle contro le dirimpettaie.

La prima, la Puteolana dell’ex compagno di squadra Sasà Marra, è stata di categoria superiore. Un ottimo banco di prova dopo due settimane scarse di allenamenti contro un gruppo avanti di almeno dieci giorni e con cinque amichevoli già alle spalle. Un test in cui sono emerse le certezze delle ultime stagioni, oltre allo stratosferico stato di forma di Trofa, alla duttilità di Matute e alla dinamicità di Simonetti. Buonocore avrebbe avuto la possibilità di fare delle valutazioni, di vedere all’opera calciatori che sabato pomeriggio erano assenti per problemi fisici (Kikko Arcamone e Cibelli hanno regolarmente ripreso ieri), ma purtroppo il test di domani in programma a Giugliano è saltato.

La squadra allenata dall’ex gialloblù Lello Di Pasquale, sull’isola per quasi due stagioni collaboratore di Campilongo, ha organizzato un allenamento congiunto con il Pompei e in questa settimana ha preferito non disputare più di due impegni. Quindi il d.s. Lubrano sta cercando una soluzione alternativa per consentire alla squadra isolana di incrociare i tacchetti con una formazione ovviamente della terraferma visto che al momento non sono previste partitelle con squadre isolane. Non è dato sapersi se si riuscirà ad organizzare la partita al “Mazzella” o se bisognerà ancora portarsi in continente.

Abbiamo accennato a due calciatori come Arcamone Sr e Cibelli che lasciano l’infermeria dove purtroppo vi è rimasto Matteo Muscariello. Il difensore centrale non riesce ad allenarsi a causa di un’ernia. Non si conoscono i tempi di recupero. Dunque l’emergenza in chiave mercato, dalla ricerca dell’esterno offensivo, inevitabilmente coinvolge la difesa.