Eav, domani saranno consegnati 5 bus nuovi. Ma non sono adatti a Ischia

“Domani, venerdì 27 dicembre 2019, alle ore 10, nel piazzale-parcheggio antistante la Stazione Marittima del porto di Napoli, saranno consegnati alle aziende di trasporto pubblico i nuovi autobus acquistati dalla Regione Campania e destinati ai servizi urbani e interurbani. Interverrà il Presidente Vincenzo De Luca”, è questo l’annuncio della Regione Campania sulla passerella post natalizia e pre elettorale di Vincenzo De Luca.

Un’altra passerella che doterà la nostra isola di ben 5 bus “nuovi” da 10 metri.

La particolarità di questi bus è che hanno 2 porte invece di 3 come gli attuali. Una dotazione che non rispecchia quelle che sono le necessità del territorio che, come ben sappiamo, sono ben diverse.

Ma prima di vendere l’orso, però, aspettiamo i prenderlo!