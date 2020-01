E’ proprio cattiva l’idea di invitare ad Ischia un bell’ingegnere olandese per i nostri canaloni e l’acqua alta?

Gianni Vuoso | Ho letto con grande interesse quel che ha scritto il vicesindaco di Forio Matarese, sulla stampa locale. Il rappresentante del comune del Torrione mi è parso estremamente entusiasta della fiera di Utrecht e degli Olandesi che finalmente ora, hanno conosciuto Ischia. In tre ore è possibile raggiungere Napoli da Amsterdam. Speriamo che in un tempo più breve gli olandesi riusciranno a raggiungere Ischia.

Colgo l’occasione per ricordare che uno dei mali che affliggono Ischia è quello dei canaloni, degli allagamenti. Per esempio quello di Via Buonocore, di Via Pontano, del Piazzale Aragonese. E poi c’è il disastro della scomparsa degli arenili, la battaglia per le scogliere, i danni delle scogliere sommerse, i dubbi sulla creazione di altre scogliere. Problemi che ovviamente sono anche di tipo economico.

Da anni continuo a ripetere che, vista l’incompetenza dei tecnici che bazzicano presso i vari comuni dell’isola, sarebbe opportuno affidarsi ad un ingegnere olandese. Offriamo ad un ingegnere un soggiorno in uno dei nostri alberghi, commissionamogli uno studio del moto ondoso e vediamo che cosa riuscirà a proporre. Macchè, è una proposta che non viene recepita perché andrebbe a togliere il pane a molti locali, tecnici e politici.

Ora però, la grande occasione.

In Olanda, a nessun foriano, a nessun ischitano è venuta l’idea di scambiare due chiacchiere con un olandese che conti, per esporgli il problema dei nostri allagamenti? Di ritorno dalla Fiera, nessun politico isolano è tornato con qualche numero di telefono di prestigio? E allora perché non avviare un discorso in tal senso? Ci vuole molto ad invitare un olandese ad Ischia per rendersi conto della nostra realtà? Sì, va bene la pubblicità del nostro patrimonio archeologico (Punta Chiarito?), dei nostri sentieri (quelli davvero segnati? e quali?) del nostro termalismo (e della svendita delle nostre acque?), ma non si perdano certe occasioni.

Che ne pensano quelli che sono stati in Olanda?