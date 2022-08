E’ caccia all’uomo anche ad Ischia dopo la lite con pistola a Posillipo

Giovanni Bianco, 41 anni, napoletano con un’abitazione a Ischia è il protagonista di una storia dai toni forti.

La notte scorsa – secondo quanto racconta il Mattino – nel quartiere di Posillipo, salotto della Napoli bene una banale discussione si è conclusa con un ferito a colpi di pistola” Chi ha sparato è, appunto, Giovanni Bianco che ricercato sia nella città di Napoli sia sull’isola dove ha un’abitazione.

La storia. Un ragazzo di 21 anni incontra Giovanni, anche lui residente nello stabile. Tra i due non corre buon sangue e scoppia un primo violento litigio in cui sarebbero volate anche parole grosse. Poche ore più tardi, il dramma.

È quasi l’una quando Bianco, rientrando dalla sua serata, incontra il patrigno del ragazzo. I due si affrontano, la rabbia sale, forse a causa di qualche parola di troppo, e succede l’impensabile: Bianco impugna la pistola che portava alla cintura ed esplode almeno tre proiettili contro il rivale, uno dei quali lo ferisce di striscio alla testa.

Il 41enne, preso dal panico, fugge in sella alla sua moto portandosi dietro l’arma mentre il ferito, un parrucchiere di 49 anni, dopo aver chiesto aiuto, si reca in ospedale per i soccorsi del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sono tali da far temere per la sua vita. Nel frattempo, però, sono allertati i poliziotti del commissariato Posillipo che hanno assunto l’incarico di ritrovare l’aggressore e ora le ricerche sono estese anche sull’isola d’Ischia con il supporto degli agenti del Commissariato di Via Morgioni.