Da qui al 2023 sarà dura. Durissima | #4WD

Come volevasi dimostrare, sta puntualmente accadendo quanto avevo previsto nei miei 4ward sin da gennaio scorso: anziché ribellarci e pretendere dal governo Draghi un provvedimento serio e definitivo contro il caro energia, ci stiamo rintanando nel solito mutismo da cacchio proprio, abituandoci di fatto ad una normalità che tale non è e che, soprattutto, non è assolutamente sostenibile sia dalle famiglie sia dalle imprese.

E’ altrettanto chiaro che, in queste condizioni, qualsiasi premier si sentirebbe autorizzato a rincarare la dose piuttosto che trovare entrate utili a sostenere nel tempo, anche agendo concretamente e non solo sulla carta sui maggiori profitti delle compagnie petrolifere, bilanci privati sempre più provati (scusate il gioco di parole) e a rischio collasso. E quindi ecco che per le nostre stesse colpe da inerzia siamo i primi ed unici responsabili delle continue bastonate che chi ci comanda infligge alle nostre tasche sempre più vuote.

La strategia di Draghi e compagni è chiarissima: lasciamoli sfogare per i primi giorni, diamo loro l’illusione di andargli incontro con i loro stessi soldi già anticipati e poi, dopo un mesetto, la situazione decanta, si abituano, nessuno ne parla più e noi siamo liberi di dedicarci a qualche altra strategia per tartassarli. E’ il caso di ricordare, a questo proposito, l’algoritmo AI che farà di tutto per inviarci nuovi accertamenti e conseguenti richieste di pagamento, spiandoci liberamente anche sui nostri profili social? Io ne ho scritto sette giorni fa. Dopo di me, ancora più ampiamente, lo ha fatto “Il Mattino”, ma come potete vedere la cosa è stata già ampiamente sottaciuta e sembra non interessare granché a nessuno.

L’anno che ci separa da quel voto alle politiche che potrebbe finalmente esprimere consenso ad un’agenda politica people oriented, credetemi, sarà tra i più lunghi da passare di tutta la storia repubblicana. Speriamo vivamente di cavarcela, ma fino ad allora sono più che convinto che sarà dura. Durissima.