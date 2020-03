Coronavirus, Gruppo Cap Milano garantisce i servizi essenziali

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano, ha deciso di chiudere da oggi 9 marzo fino al 3 aprile tutte le attivita’ di sportello aperte al pubblico e di sospendere tutti gli appuntamenti con gli operatori dei punti acqua e con i tecnici incaricati dei sopralluoghi. Saranno sospese anche le attivita’ di lettura e le sostituzioni programmate dei contatori. La decisione

in relazione all’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus/Covid-19 e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020. “Rimangono operativi con i livelli minimi di servizio a garanzia di urgenze e di prestazioni non rimandabili – fa sapre il gruppo – le squadre di pronto intervento e le operazioni tecniche per allacciamenti e sopralluoghi urgenti.

Gruppo CAP invita inoltre i cittadini a utilizzare i canali telefonici e il servizio online, rivolgendosi ai numeri verdi di assistenza e di pronto intervento solamente per le urgenze.

Numero verde Servizi al pubblico: 800.428.428; Numero verde Pronto Intervento: 800. 175.571; Sito web: www.gruppocap.it sezione clienti.

(ITALPRESS).