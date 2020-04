Coronavirus, Di Scala (Fi): pedaggi, bus, treni e navi gratis per operatori sanitari in Campania, presento risoluzione

“La Regione Campania garantisca il trasporto pubblico locale gratuito, su ferro, gomma e via mare, a tutti gli operatori sanitari della Campania, medici, infermieri e operatori socio sanitari. Analogamente assicuri per loro la totale gratuità del pedaggio ai caselli autostradali e della Tangenziale”. Lo chiede in una nota inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala, per la quale “si tratta di una misura di buon senso, anzi doverosa nei confronti di chi senza risparmiarsi combatte tutti i giorni, coraggiosamente, in prima linea e spesso a mani nude, un nemico insidiosissimo per difendere le nostre vite”. “Una misura – fa sapere la consigliera Di Scala – che peraltro provvederò a formalizzare già nelle prossime ore in una risoluzione ad hoc che sottoporrò ai colleghi nella prima riunione utile, quasi sicuramente a distanza, del Consiglio regionale campano”.