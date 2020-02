Controlli sugli alimenti nei supermercati a Ischia: Carabinieri sequestrano 480 confezioni scadute

Controlli igienico sanitari dei Carabinieri della Compagnia di Ischia, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Insieme a personale dell’Asl Napoli 2 Nord, i militari della Motovedetta di Ischia hanno controllato 3 supermercati dell’isola per accertare che le normative sulla tracciabilità e la conservazione degli alimenti fosse rispettata. Due delle attività sono risultate regolari: nessuna violazione è stata accertata.

Discorso differente per il terzo supermarket ispezionato. Ben 480 confezioni di alimenti di vario genere erano in vendita nonostante la data di scadenza fosse ormai superata da un pezzo. Tra questi confezioni di cioccolata scadute nel novembre del 2018, crackers scaduti l’estate scorsa, pasta, zucchero e snack inutilizzabili da dicembre del 2019.

Per il titolare dell’attività – un 28enne ischitano – una sanzione amministrativa di 4000 euro