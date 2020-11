Contagio nel comune di Barano. L’annuncio del sindaco: “Tutti negativi i tamponi ai dipendenti!“

Esiti tutti negativi per i tamponi eseguiti nell’ambito della indagine epidemiologica condotta tra i dipendenti del comune di Barano. Qui nelle scorse settimane era risultato positivo un dipendente. Tira un respiro di solevo il sindaco Dionigi Gaudioso che annuncia l’esito del tracciamento ASL con una nota ufficiale indicando le nuove disposizioni in merito all’attività degli uffici municipali: “Hanno dato tutti esito NEGATIVO i tamponi eseguiti su coloro che erano entrati in contatto col dipendente risultato positivo al Covid19. Pertanto da domani, lunedì 2 novembre, si tornerà a lavorare in presenza presso gli uffici comunali, che nel frattempo si sono trasferiti temporaneamente, in quanto a breve partiranno i lavori di adeguamento sismico della casa comunale di via Corrado Buono. In ragione dell’emergenza epidemiologica in corso ed al fine di adeguarsi alla normativa nazionale e regionale che impone misure sempre più stringerti, l’accesso dell’utenza è consentito esclusivamente previa prenotazione telefonica al 3512496399 oppure ai recapiti email / PEC indicati sotto.La presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale dovrà avvenire per via telematica utilizzando l’indirizzo Email protocollo@comunebarano.it o l’indirizzo PEC protocollo@pec.comunebarano.it; sarà possibile protocollare di persona all’Ufficio protocollo solo in casi di oggettiva impossibilità. Vi ricordo che gli uffici Anagrafe-Stato Civile, Protocollo e Assistenza-Pubblica Istruzione si sono spostati in via Leonardi Cattolica, di fronte al distributore di benzina; il Comando di Polizia municipale nei locali siti al piano terra dell’Istituto “Anna Baldino”; mentre i restanti uffici si sono spostati al piano seminterrato dell’edificio scolastico di Piedimonte. Fino a nuova comunicazione, tuttavia, per la protocollazione degli atti – nei soli casi di eccezionalità in cui è consentito farlo di persona, come detto sopra – occorrerà recarsi negli uffici siti presso l’edificio scolastico di Piedimonte“.