Contagiati in Campania, 956. C’è anche un residente formale di Forio E la conferma del caso di ieri a Barano

L’Unità di Crisi della regione Campania comunica che nella mattinata di oggi 22 marzo, nella sessione mattutina sono stati esaminati 355 tamponi presso gli ospedali della regione Campania accreditati. I tamponi positivi di oggi sono stati 20. Tra questi risulta il caso di un medico residente anagraficamente a Forio ma stabilmente domiciliato a Napoli dove lavora presso una struttura ospedaliera. Sono sempre più i medici contagiati in questa emergenza sanitaria. L’uomo si trova in autoisolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute. Ancora secondo i dati della protezione civile in REGIONE i casi aumentano:

– presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 339 tamponi di cui 14 risultati positivi;

– presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo sono stati analizzati 16 tamponi di cui 6 risultati positivi. Dunque Totale positivi di oggi: 20;Totale tamponi di oggi: 355; Totale positivi ad oggi Campania: 956.

A ISCHIA. Mentre la Regione Campania raggiunge i suoi 956 contagi. In mezza giornata sono 20 più di ieri sera alle 23. Si segnala che nelal giornata del 21 marzo si è registrato ancora un caso confermato a Barano. Si tratta di una persona in età di fascia protetta già in isolamento domestico e in buone condizioni di salute collegata ai contagi ricoverati al Rizzoli già accertati sul territorio.

IN ITALIA. 59.138 casi e 5.476 morti. Oggi giù contagi (3.957) e vittime (651). Calano contagi e morti: +952 guariti