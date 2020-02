Ciao Ettore, amico di tutti

“Perl e ‘na cullan ca car’n un a un” è con questa didascalia che Alfonso Mattera condivide sulla sua bacheca Facebook una bellissima foto di Ettore Impagliazzo, scomparso pochi giorni fa e figura molto amata da tutti.

Sul web, infatti, sono tante le testimonianze di affetto verso Ettore, un “gigante buono”, commerciante da sempre attivo nel cuore del comune di Ischia.

Scrive Gino Di Meglio: “Ettore era un amico, un amico vero. L’amico che ogni uomo vorrebbe avere. Ed io ho avuto l’onore di essere suo amico. Ettore aveva un cuore grande, era un uomo generoso, altruista, leale, solare, brillante, intelligente, sempre sorridente ed allegro; sempre, anche quando gli eventi della vita mettono in discussione le certezze. Ettore mi ha scelto come amico, ed io mi sono lasciato prendere, apprezzando ogni giorno, di anno in anno le sue rare doti. Anche nel periodo della malattia ha manifestato il suo grande altruismo ed il suo sconfinato amore per la famiglia, sua moglie ed i figli con i nipotini, non cedendo mai allo sconforto ed alla disperazione, anzi, alimentando le speranze e rincuorando tutti sul suo stato di salute. Gino vinceremo questa battaglia, mi diceva spesso. Vinceremo, non vincerò; non lui da solo, ma insieme, noi, tutti i suoi cari, in una manifestazione di amore rara, se non unica. Ed invece abbiamo perso, tutti noi abbiamo perso, irrimediabilmente perso! Resterà il ricordo di un uomo buono e generoso, ed un vuoto incolmabile.”