Christian De Sica sceglie Ischia e premia la cucina e il coraggio di Michele, Marco e Michele

Elena Mazzella | Sceglie Ischia Christian De Sica per trascorrere qualche giorno di relax tra mare e buona cucina. Il noto attore, regista, sceneggiatore e conduttore assapora letteralmente la nostra isola godendo di posti esclusivi (ha alloggiato all’Hotel Mezzatorre) e gustandone le prelibatezze tipiche della cucina tradizionale.

Con grande sorpresa dei giovani intraprendenti Marco e Michele Pace e Michele Dotto si sono ritrovati inaspettatamente nella loro piccola taverna a Lacco Ameno il loro idolo della commedia all’italiana. Scrivono così su una foto postata sui social della loro nuova attività: “Siamo cresciuti con i suoi film e oggi abbiamo avuto l’onore di ospitarlo”. I tre giovani e intraprendenti ragazzi si sono rimessi in piedi da soli subito dopo la frana dello scorso novembre a Casamicciola. Lavoravano infatti alla Cantinola di Zio Jack che ricordiamo rimase letteralmente invasa dal fango. Ma non si sono piegati e decidono di cambiare attività prendendo in gestione l’ex ristorante Califfo a Lacco Ameno e la chiamano Taverna Pithecusana. E’ qui che De Sica e sua moglie scelgono di passare una serata all’insegna della buona cucina.

“Cristian De sica è stato nostro ospite ieri sera” affermano i tre giovani ragazzi. “Con molta sorpresa perché non ci aspettavamo che venisse in una piccola taverna pizzeria. È venuto con sua moglie (la signora Verdone, la sorella di Carlo) e la sua piccola cagnolina. Abbiamo parlato della sua piccola sosta ad Ischia. Parla di Ischia con occhi innamorati, era ospite al Mezzatorre. Era felice di aver trascorso delle belle giornate di relax .

Ha voluto assaggiare i crocchè che facciamo con le nostre patate e la pizza. La pizza margherita e la pizza con il coniglio all’ischitana. Ci siamo salutati con una foto e una piccola promessa di girare qualche scena ad ischia. Persona molto gentile e simpatica” esclamano entusiasti Michele, Marco e Michele che proseguono raccontandoci la loro storia: ““”Noi abbiamo preso in gestione l’ ex Califfo che ora abbiamo chiamato taverna Pithecusana. Siamo 3 ragazzi, Michele, Michele e Marco, che lavoravano alla “Cantinola di Zio Jack” a Casamicciola. Ma purtroppo abbiamo perso dalla frana dello scorso novembre , in quanto tutta la zona è stata interdetta. Abbiamo preso questa piccola pizzeria in gestione”.

In bocca al lupo a questi intrepidi e coraggiosi ragazzi che hanno reinvestito su loro stessi e sono stati ripagati alla grande con gli apprezzamenti del loro attore preferito.