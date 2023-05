Casamicciola al voto. Loredana Cimmino: “Impegno a 360 gradi per scuola e altre priorità”

Il commento dei protagonisti della campagna elettorale di Casamicciola Terme. Loredana Cimmino: “È un traguardo importantissimo. Ringrazio gli elettori che hanno riposto la loro fiducia in me dopo diverse elezioni, sono onorata e mi impegnerò per questo paese. Casamicciola da ricostruire e vittoria che arriva nel momento di un’allerta meteo arancione? È un momento triste.

Mentre aspettavamo i risultati guardavamo la montagna, tra domani e dopodomani sono previsti momenti di pioggia intensa e speriamo che non si verifichino eventi disastrosi. Sin da domani saremo sul territorio per trovare il prima possibile una soluzione che faccia stare tutti i cittadini più sicuri. Ovviamente il nostro impegno sarà a 360°, anche per la scuola e per tutte le altre promesse fatte. Ci aspetta un lavoro intenso, ma noi siamo pronti”.