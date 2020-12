Cartucce Epson originali e compatibili: differenze e convenienza

Quando si cerca di scegliere delle buone cartucce, una delle primissime distinzioni che bisogna fare è quella tra le originali e le compatibili.

Si tratta di una scelta che ad alcuni potrebbe sembrare abbastanza ardua, ma che in realtà non è affatto, prendendo in esame le caratteristiche peculiari di queste tipologie di cartucce.

Se sei fra coloro che non sanno proprio di cosa si tratta e come fare la scelta nel modo giusto, sappi che puoi affidarti alla nostra guida. Cercheremo di fornirti tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno per scegliere la migliori cartucce Epson originali e compatibili per le tue esigenze.

Originali e compatibili: differenze

Le cartucce originali, come dice anche il nome, sono quelle realizzate direttamente dall’azienda di riferimento. Si tratta di cartucce professionali, che non rischiano in alcun modo di danneggiare la stampante, ma hanno anche dei limiti da considerare. Per esempio, costano di più rispetto alle cartucce non originali e possono funzionare bene unicamente con le stampanti compatibili. Questo né restringe un po’ il campo di azione ed è sicuramente l’aspetto negativo più grande delle cartucce originali Epson.

Da diversi anni ormai questa compagnia produce delle stampanti che possono funzionare in maniera adeguata unicamente con le cartucce targate Epson e si tratta di un problema, considerando che costringe, letteralmente, i clienti ad acquistare solo le cartucce originali. Queste, come già accennato prima, costano di più rispetto alle cartucce compatibili, ma hanno anche diversi vantaggi. Per esempio, qualora si rompessero, il cliente potrebbe rivolgersi a Epson per richiederne la riparazione.

Un discorso diverso viene fatto per le cartucce compatibili, che rappresentano un po’ la versione “pirata” delle cartucce originali. Esse vengono realizzate in maniera tale da potersi adattare a una qualsiasi stampante Epson, ma non sono originali. Si dice che le cartucce compatibili si potrebbero rompere più facilmente, ma si tratta di una grande imprecisione.

Tali cartucce, difatti, vengono realizzate appositamente per le stampanti Epson e non si rompono. Possono funzionare per molto tempo senza dare alcun segno di problema, tanto da sostituire in tutto e per tutto le cartucce originali.

Tuttavia, è importante acquistarle solo presso i negozi professionali, in modo da essere sicuri che la cartuccia compatibile sia di ottima qualità e che non possa, quindi, danneggiare la stampante. Meglio fare questo tipo di acquisti solo contattando i rivenditori professionali per non dover correre alcun tipo di rischio in futuro, altrimenti è possibile incappare in un acquisto di una cartuccia compatibile già danneggiata, il cui effetto sarà uno solo: bloccare la stampante (nel migliore dei casi).

Così come accade per le cartucce originali, anche quelle compatibili hanno dei vantaggi e dei svantaggi. Il loro costo è più basso rispetto alle cartucce originali, ma c’è anche un minor livello di sicurezza per l’utente. Talvolta, inoltre, potrebbero esserci dei problemi di compatibilità con le stampanti Epson, le quali semplicemente tendono a non riconoscere le cartucce compatibili.

Originali o compatibili: quali acquistare?

Ognuno dovrebbe scegliere che tipo di cartuccia acquistare basandosi unicamente sulle proprie possibilità finanziarie. Inutile negarlo: ciò che vogliamo dipende da quanti soldi possiamo spendere per assicurarcelo.

Se si possiede la stampante Epson e si è disposti a spendere un po’ di più per avere a portata di mano delle ottime cartucce, quelle originali saranno la soluzione da preferire. Se, invece, si cercano delle cartucce che possano rappresentare un ottimo connubio tra la qualità e la convenienza, allora si potrebbero rivolgere le attenzioni verso le cartucce compatibili.

Prima, però, è sempre meglio parlare con un professionista in modo che possa spiegare quali tra le cartucce compatibili si possono adattare alla stampante e come scegliere le cartucce giuste. L’acquisto dev’essere svolto con conoscenza e coscienza, in modo da evitare tutti i soliti errori di coloro che comprano le cartucce compatibili senza sapere di cosa si tratta.

La convenienza delle cartucce compatibili, comunque, non può essere negata, in quanto costando di meno rispetto alle originali, e in termini di prestazioni e utilizzo hanno una qualità paragonabile a quella fornita dagli originali. Le cartucce compatibili vengono preferite, soprattutto, da tutti quegli utenti che possiedono i vecchi modelli di stampanti, in quanto non essi erano in grado di distinguere le cartucce originali da quelle compatibili, e conseguentemente non causavano problemi di riconoscimento del consumabile.