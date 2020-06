Calciatori: persone, non automi | #4WD

Continuo a sostenere che il calcio giocato che riprenderà la prossima settimana in Italia, come altrove, sarà decisamente falsato nei suoi risultati. Nuovi infortuni, vecchi insperatamente recuperati, colpi di scena tra inguaribili folli del pallone all’insegna del “uno è buono e ‘nat è meglio” (leggasi scontro Cellino – Balotelli), preparazione accelerata sia nella ripresa che nel recupero sono alcuni tra i fattori a mio avviso determinanti per approdare a tale tesi.

Tuttavia, per un attimo, mi piace analizzare anche un altro aspetto del calcio giocato ormai alle porte: fino a che punto potremo dare per scontati alcuni risultati, basandoci sull’andamento precedente del campionato? Un esempio tra tutti: sulla carta, la Juventus dovrebbe avere vita facile contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, considerando sia il risultato della gara d’andata (1-1 acciuffato dai bianconeri al 91’) sia le cinque assenze determinanti tra i rossoneri (Ibrahimovic, Demiral, Duarte, Hernandez e Castillejo) sicuramente difficili da affrontare rispetto, invece, alla panchina lunga juventina per sostituire l’eventuale defezione di Higuain. Così come, a rigor di logica, il Napoli dovrebbe poter passeggiare contro l’Inter nel return match al San Paolo, in considerazione della vittoria in trasferta per 0-1 con la splendida rete di Fabian Ruiz e della possibilità che, in polemica con la Lega, i nerazzurri pensassero realmente di schierare la formazione primavera.

Eppure credo che uno dei pochi aspetti che possano creare mordente su questo insolito ritorno all’opera dei nostri beniamini del pallone sia proprio una certa imprevedibilità rispetto a ciò che potrà accadere in campo. Anche per il calcio, come per ciascuno di noi, l’emergenza che abbiamo vissuto ha rappresentato un evento unico che ha comportato reazioni assolutamente diverse da persona a persona. E poiché, fino a prova contraria, tali sono anche i calciatori, potremmo anche vederne delle belle.