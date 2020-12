Botti illegali, denunciato un lacchese! La Guardia di Finanza sequestra un piccolo arsenale

Scoperto a Lacco Ameno (Napoli) dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia un esercizio commerciale che vendeva articoli pirotecnici senza autorizzazione.

I finanzieri hanno sequestrato 669 botti pirotecnici dal peso lordo di 64 Kg e con 8 Kg. di contenuto esplosivo.

In particolare, una parte fuochi pirotecnici era nascosta all’interno del magazzino del negozio, la restante nell’autovettura del titolare. Denunciato un responsabile per commercio abusivo di materiali esplodenti e per violazioni al Testo Unico di Pubblica sicurezza.