Basta con la corsa al contagiato. Noi ci fermiamo

La rincorsa alla notizia per chi fa questo mestiere è l’attività principale, ma in questa occasione, bisogna far vincere il senso di comunità e di responsabilità.

Noi, per quanto ci riguarda, al fine di evitare confusioni, rincorse alle smentite e alla conferme, ci limiteremo a pubblicare solo dati ufficiali comunicatici dalle istituzioni preposte.

Così come per tutte le altre notizie, abbiamo sempre lavorato perseguendo la buona fede e la più accurata ricostruzione degli eventi al fine di offrire un’informazione che fosse seria, documentata e certa. Ci rendiamo conto che in questo frangente, le condizioni date, non ci consentono di soddisfare tutti questi requisiti